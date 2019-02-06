محافظ الأقصر يعزى ضحايا أسر ضحايا العقار المنهار ويطمئن على المصابين

الأقصر - أحمد مرعى

زار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مستشفى الأقصر العام ومستشفى الأقصر الدولى للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابى حادث انهيار العقار سكنى المبنى بالطوب اللبن والخالى من السكان، وهو الحادث الذى وقع مساء الثلاثاء بشارع الحوض بالقرب من مدرسة الأقباط بمدينة الأقصر، والذى أسفر عن وفاة 3 وإصابة نحو 13 آخرين .

واطمأن المحافظ يرافقه نائبه محمد عبد القادر ومدير الأمن والعميد صلاح المندوة المتحدث الإعلامى والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصرـ على خروج 8 مصابين بعد شفائهم، وشدد المحافظ على توفير كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لبقية المصابين، موجهًا بسرعة استخراج تصاريح الدفن لتسليم المتوفين إلى ذويهم.

وتابع المحافظ مع مديرى المستشفيات الوضع الصحى للمصابين والإجراءات الطبية المتخذة لعلاجهم، حيث طالب المحافظ المسئولين بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولاً بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجه.

وكان قد انهار عقار سكنى خالى من السكان مكون من 3 طوابق مبنية بالطوب اللبن بشارع الحوض بالقرب من مدرسة الأقباط الإعدادية بوسط مدينة الأقصر.

ولقيت طفلتان مصرعهما وسائحة ألمانية الجنسية تصادف مرورهم أسفل العقار، فيما أصيب نحو 13 آخرين فى الحادث، الذى وقع مساء الثلاثاء.

وتوجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى موقع الحادث فور علمه بالواقعة يرافقه اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر والعميد صلاح المندوه وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ والمتحدث الإعلامى، ومدير أمن الأقصر اللواء طارق علام، والقيادات الأمنية والتنفيذية، كما تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والحماية المدنية لإنقاذ المواطنين واستخراجهم من تحت الأنقاض.

ووجه محافظ الأقصر بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ونقل الحالات التى تحتاج إلى العلاج خارج الأقصر بسرعة فورية مقدماً تعازيه لأسر المتوفين والضحايا، وصرح العميد صلاح المندوة المتحدث الإعلامى للمحافظة بأن المحافظ وجه بالدفع الفورى للجنة المنشآت الآيلة للسقوط وقيامها ببحث موقف كافة المنازل الآيلة للسقوط بمدينة الأقصر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لمنع تكرار الواقعة.

وأوضح العميد صلاح المندوة، إن المحافظ أمر بصرف تعويضات عاجلة ومناسبة للمصابين من قبل المحافظة والتضامن الاجتماعى، لافتا إلى أن المحافظ وكافة القيادات يتواجدون فى موقع الحادث منذ بدء الواقعة ولن يغادروا موقعهم حتى يطمئنوا على سلامة جميع المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم.



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