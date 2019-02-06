محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.3%

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2018 / 2019، وأوضح عبد اللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة النجاح بلغت 70.3% حيث تقدم لأداء الامتحان 16769 طالبا تغيب منهم 628 طالب وبلغ عدد الطلاب الناجحون إلى 11343 طالبا.

وأضاف عمران، أن إدارة الزينية بها أعلى نسبة نجاح بنسبة 79.5% تليها إدارة الأقصر بنسبة 78.1% ثم إدارة إسنا التعليمية بنسبة نجاح 72.1% ثم إدارة الطود بنسبة 77.9% ثم إدارة أرمنت التعليمية بنسبة 68.7% ثم إدارة البياضية بنسبة 64.4% ثم إدارة القرنة 57.2%.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، حصول 23 طالبا على الدرجات النهائية فى جميع المواد وهم (سارة عبد النبى ﷴ حسين مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية الزينية، رغد عبد الرحيم أحمد ﷴ مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنات إسنا، شهد جمال أحمد سيد أحمد مدرسة الشهيد عبد الهادى عبد العال بالدير شرق إسنا ، أمل عاطف لبيب أيوب مدرسة المعلا ع إسنا، حنين أحمد ﷴ محمود أرمنت الإعدادية بنات أرمنت، داليا مصطفى ﷴ عبد الرحمن مدرسة إسنا الإعدادية بنات إسنا، آﻻء حسن محمود الضوى مدرسة الشيخ رزق الإعدادبة المشتركة إسنا، مهند عرفة ﷴ خليل مدرسة إسنا الإعدادية بنين إسنا، عماد شكرﷲ بسادة يوساب مدرسة الرزيقات قبلى الإعدادية أرمنت، أمنية حمدى كامل حسين مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنات أرمنت، شيماء عبد الستار أحمد عبد مدرسة الغريرة الإعدادية بنات إسنا، أحمد نبيل حجاج كامل مدرسة الكرنك الإعدادية بنين الأقصر، علاء عبد الحميد عيسى مدرسة إسنا الرسمية للغات إسنا، دينا سعدى خيرى نصر مدرسة المعلاع إسنا، شهد محمود سالم عبد الراضى مدرسة أم المومنين الإعدادية بنات الأقصر، عمر وحيد وجدى مدرسة اﻷقباط الإعدادية بنين الأقصر، ضحى إبراهيم محمود حامد الشهيد عبد الهادى عبد العال بالدير شرق إسنا، شهد حسنى على مدرسة الضبعية الإعدادية بنات القرنة، كريم أحمد حافظ إبراهيم مدرسة كاثوليك نجع الصياغ إعدادى الأقصر، يوسف أيمن سعد شاكر مدرسة أبو بكرالصديق الرسمية للغات إنجليزى الأقصر، زينب عبد الوهاب فراج ركابى مدرسة إسنا الإعدادية بنات إسنا، يوسف صلاح أحمد أرمنت إعدادية الحديثة أرمنت، كريمة أحمد مصطفى عبد الحميد الأقصرالإعدادية بنات الجديدة اللأقصر).