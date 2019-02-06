محافظ أسيوط يزورمعهد بحوث صحة الحيوان

أسيوط / ضحا صالح

زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم، معهد بحوث صحة الحيوان بعرب العوامر للوقوف على امكانات المعهد العلمية وتوقيع بروتوكول مع المحافظة فى قطاع التفتيش والرقابة على المجازر ومصانع الألبان والأغذية بالأسواق للتأكد من سلامة الأغذية واللحوم المعروضة.

رافقه - خلال الزيارة – المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والدكتور خالد حسن البكرى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة والدكتور محمد عبد السلام مدير معهد بحوث صحة الحيوان والمهندس تاج جلال عمر رئيس مركز ومدينة أبنوب وحمدى خليل مدير عام الارشاد الزراعى ومحمود سعد مدير مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ورؤساء أقسام ومعامل المعهد.

حيث تفقد المحافظ ومرافقوه اقسام المعهد ومنها قسم البروسيلا والأمراض المشتركة وقسم البكتريولوجى وغرفة التحضير والتعقيم وقسم صحة الأغذية والكيمياء وقسم الطفيليات وأمراض الاسماك واستمع إلى شرح لوظائف تلك الأقسام والإمكانات المتاحة بها.

وأعلن محافظ أسيوط عن التنسيق والتعاون مع المعهد وتوقيع برتوكول تعاون للاستفادة من الخبرات العلمية بالمعهد فى لجان التفتيش والمتابعة وتشكيل لجنة لفحص مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بقريتى بنى سند وأبنوب الحمام والأشراف على تحصين الثروة الحيوانية بها فضلا عن المشاركة فى الحملات التموينية على الأسواق والمحال بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ خلال الزيارة مزرعة الماعز والأغنام التابعة للمعهد واستمع إلى شرح لدور المعهد فى تحسين سلالات الماشية والأغنام والإشراف على التحصينات ضد الأمراض المختلفة خاصة وأن معهد البحوث يخدم محافظة أسيوط ومحافظات الصعيد ويخدم مصانع اللحوم ومجازر الدواجن ومصانع الألبان وجميع المطاعم والمنشآت السياحية والمستشفيات الخاصة والحكومية وحصوله على شهادة الجودة الدولية فى صحة وسلامة الغذاء وتم إنشاء المعهد بتكلفة 5 ملايين جنيه.