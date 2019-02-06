محافظ أسيوط يتفقد محطة البحوث الزراعية بعرب العوامر

أسيوط هيثم البدرى

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم محطة البحوث الزراعية بالمحافظة بموقعها بمنطقة عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب لبحث التعاون المشترك بين المحافظة والمحطة فى مجالات تطوير مزارع المحافظة والنهوض بالقطاع الزراعى واستنباط سلالات زراعية جديدة من المحاصيل وإنشاء وحدة لتدريب الفلاحين والشباب على مشروع تصنيع السماد العضوى "الكمبوست" من المخلفات الزراعية .

ورافقه - خلال الجولة التفقدية – المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والدكتور خالد حسن البكرى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة والدكتور ياسر أنور محمود مدير محطة البحوث الزراعية بالمحافظة والمهندس تاج جلال عمر رئيس مركز ومدينة أبنوب وحمدى خليل مدير عام الإرشاد الزراعى ومحمود سعد مدير مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ورؤساء أقسام ومعامل محطة البحوث .

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام المحطة ومنها قسم تكنولوجيا الأغذية واستمع إلى شرح لبعض طرق حفظ اللحوم والمواد الغذائية باستخدام المواد الطبيعية ومعمل الزراعات العضوية وإنتاج التقاوى والتدريب على الزراعات العضوية وإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتصنيع الكمبوست ثم معمل الأغذية ثم تفقد معمل بحوث المحاصيل الزيتية وناقش سبل استغلال مزرعة الوادى الأسيوطى التابعة للمحافظة فى فتح فرص عمل جديدة للشباب وزراعة محاصيل جديد اقتصادية ثم معمل بحوث القمح .

وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة – التنسيق والتعاون مع محطة البحوث الزراعية فى كافة مجالات الزراعة وتطوير وإعادة استغلال مزرعة الوادى الأسيوطى لتوفير فرص لشباب الخريجيين وزراعة سلالات للمحاصيل الزراعية العضوية مشيداً بأهمية المحطة والمتخصصين بها معلنا ضرورة ربط جميع مؤسسات المحافظة بالمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة والاستفادة من المتخصصين المهرة، فضلا عن الاتفاق على إنشاء وحدة بالمحطة لتدريب الشباب والفلاحين على إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتصنيع السماد العضوى .

وفى نهاية الجولة تفقد المحافظ بعض الزراعات المكشوفة وشاهد حقول الزراعات العضوية "الأورجانيك" من الكرنب والحبة السوداء والقمح والثوم والبصل .