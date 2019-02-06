محافظ أسيوط: رصد 7 أطفال و8 مشردين ونقدم الدعم المادى والمعنوى لهم

أسيوط - ضحا صالح

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على تواصل جهود حملات إنقاذ أطفال الشوارع والمشردين بلا مأوى بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير الرعاية لهم، مشيرًا إلى حرص الدولة على تقديم كافة سبل الرعاية لتلك الفئات التى ليست لها مأوى خاصة الأطفال وكبار السن والمشردين بالأرصفة والشوارع.

وأضاف نور الدين، أنه تم رصد 15 حالة جديدة وتقديم المساعدات لهم منهم 7 أطفال و8 مشردين بشوارع المحافظة، حيث تم إجراء الكشف الطبى عليهم وتقديم الدعم النفسى والمعنوى فضلًا عن تقديم المساعدات المادية والمعنوية من بطاطين ووجبات ساخنة وجافة عن طريق فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعى، إلا أن عدد منهم رفض الإقامة فى دور الرعاية المخصصة لذلك بسبب وجود أسر متكفلة بهم من حيث الإقامة، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية من كافة المؤسسات والهيئات والمجتمع المدنى لتقديم مزيد من الدعم لهؤلاء الأشخاص وتحسين أحوالهم المعيشية حتى لا يعودوا مرة آخرى إلى الشارع.

كانت حملة من فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى برئاسة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط قد شنت حملة على الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة لحصر ورصد الحالات التى تحتاج للمساعدة من الأطفال والمشردين وكبار السن الموجودين بلا مأوى بالشوارع والميادين والأرصفة وتقديم وجبات ساخنة وجافة وبطاطين وملابس وإجراء الكشف الطبى عليهم فضلًا عن الدعم المعنوى والنفسى على أن يتم نقل حالات منهم إلى دور الرعاية المخصصة طبقًا للفئة التى ينتمى إليها "أطفال، رجال، سيدات"، فضلًا عن مساعدة الحالات التى ترفض الانتقال لدور الرعاية لإيجاد أسرهم وذويهم وحل مشكلاتهم وتوعيتهم بمخاطر الشارع والعمل على توفير حياة كريمة لهم.