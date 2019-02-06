محافظ أسوان: إطلاق اسم المشير طنطاوى على ميدان بالمحافظة تكريما لدوره الوطنى

أسوان ندى سليم

وافق اللواء أحمد إبراهيم، محافظ اسوان، على تكريم المشير حسين طنطاوى، وإطلاق إسمه على أحد الميادين أو الكبارى أو الطرق الرئيسية بأسوان، باعتباره أحد أبناء أسوان المخلصين وتقديراً واعترافاً بدوره الوطنى الرائد وجهوده المخلصة، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه، عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، مكلفاً أعضاء المجلس بإعداد مقترحاتهم الخاصة بالتكريم، تمهيداً لتجميعها ودراستها واختيار الأنسب والأفضل لتنفيذ التكريم في أقرب وقت.

كما ناقش محافظ أسوان، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، اخر استعدادات المحافظة لاستقبال منتدى الشباب العربى الافريقى، الذى سيتم استضافته خلال شهر مارس المقبل ، موجها بإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة السياحية العريقة ومنها إستكمال خطة الرصف وإعادة الشئ لأصله، بجانب تركيب مطبات صوتية بديله للمطبات العشوائية على أن يتم عمل مطبات بديلة لها فى مداخل الشوارع الجانبية للحد من الحوادث المرورية ،مؤكداً على أنه سوف يتم تنظيم إجتماع أسبوعي لمتابعة حجم الجهود المبذولة ونسب ومعدلات الإنجاز فيها .

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن والمراكز بضرورة تكثيف أعمال المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين، للتعرف على كافة المطالب والاحتياجات الجماهيرية وإيجاد الوسائل والحلول المناسبة وتلبيتها بالشكل المطلوب، فضلاً عن التنسيق المتواصل مع كافة المؤسسات والهيئات والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة الجهود التنفيذية والتوسع في تنظيم المبادرات الرائدة لتحسين البيئة المحيطة والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومنها انتشار النباشين ومركبات التوكتوك .

كما أشاد اللواء أحمد إبراهيم بالمشاركة المجتمعية الجادة لتطوير مدينة أسوان والتى تقوم بها بعض المؤسسات والهيئات وعلى رأسها جامعة أسوان والأكاديمية البحرية وشركة إنتاج الكهرباء، بجانب إحدى الشركات الصناعية التى قامت مؤخراً بإهداء المحافظة 50 سلة قمامة ومخلفات من النوع الذي يتم تركيبه على أعمدة الإنارة والمطابقة للمواصفات الأوربية وتتمتع بشكلها الحضارى، مشيراً إلى أهمية تكثيف التوعية بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب ودور العبادة بالمساجد والكنائس، فضلا عن الدور الهام للرائدات الريفيات داخل النجوع والقرى والمناطق النائية من أجل تعريف المواطنين بالأهداف الحيوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى يتم تنفيذها داخل المجتمع وضرورة المشاركة بإيجابية فيها وعلى رأسها المبادرة الرئاسية ( 100 مليون صحة ) .

كما أعطى المحافظ، توجيهاته لرئيس مركز ومدينة إدفو، بسرعة التنسيق مع قوات الأمن ومختلف الجهات المعنية لإزالة كافة المعوقات التى تواجه أعمال التوسعات المطلوبة بمدرسة الفوزة الابتدائية بالرديسية بحرى، وضمان تنفيذها والإنتهاء منها بالشكل المطلوب .