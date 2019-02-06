محافظة سوهاج تبحث دعم التعليم المجتمعى ومحو الأمية ضمن مشروع "قرية متعلمة"

سوهاج – عمرو خلف

عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، مساء اليوم، اجتماعاً مكبراً بديوان عام المحافظة لبحث آليات دعم التعليم المجتمعي، ومحو الأمية لأمهات الأطفال المتسربين من التعليم، ضمن مشروع "قرية متعلمة" .

وأوضح السكرتير المساعد أنه تم خلال الاجتماع مناقشة دعم العملية التعليمية للأطفال فى مدارس التعليم المجتمعي، وبحث سبل توفير الفرص البديلة لغير الملتحقين بالمدارس، والمتسربين من التعليم، في المرحلة العمرية من 9 إلى 14 سنة، وكذلك محو أمية أمهات هؤلاء الأطفال، من خلال توفير الدعم اللوجستي، وتحقيق الدعم المجتمعي اللازم .

وأضاف أن المحافظ وجه بتقديم تقرير دوري شهري عن المشروع، ومدى تحقيق أهدافه، بالإضافة الى توفير الدعم الكامل من كافة جهات المحافظة لإنجاح المشروع.

حضر الاجتماع وكلاء وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة، والتربية التعليم، والشباب والرياضة، ومحو الأمية، ومدير إدارة التنمية بديوان عام المحافظة، وممثل هيئة إنقاذ الطفولة، ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع وتحسين أوضاع المرأة والطفل، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية.

يُذكر أن مشروع قرية متعلمة بمحافظة سوهاج، يأتي في إطار إتفاقية منحة التعليم الموقعة في سبتمبر 2014، وتنفذه هيئة إنقاذ الطفولة الدولية في مصر، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " USAID "، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وبعض الجهات الحكومية المختصة، حيث تنفذ أنشطة المشروع في 3 محافظات "سوهاج، والبحيرة، وأسيوط" وتبلغ مدة التنفيذ 4 سنوات خلال الفترة من 2017 وحتى 2021.