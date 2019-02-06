مجلس مدينة البياضية يزيل 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 4 أفدنة

الأقصر – أحمد مرعى

واصل مجلس مدينة البياضية، بقيادة محمد صحصاح وكيل الوزارة، رئيس مركز ومدينه البياضية، من حملات إزالة التعديات، وذلك حفاظاً علي الرقعة الزراعية، وتوجيهات القيادة السياسية في التصدي للتعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية في كافه صورها وأشكالها، وبتوجيهات المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر.

وقامت رئاسة مدينة البياضية، بإعداد حملة مكبرة برئاسة أشرف محسوب سكرتير المركز، لإزالة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية، وأسفرت عن إزالة تعديات قدر عددها 15 إزالة علي مساحه 4 أفدنه، وتتمثل في إزالات في المهد وأسوار ومباني علي الأراضي الزراعية.