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ماكرون يعلن إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن بفرنسا 24 إبريل المقبل

الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:03 ص
ماكرون يعلن إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن بفرنسا 24 إبريل المقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز
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أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء 24 أبريل يوما لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن فى فرنسا، وهى مسألة أثارت انقسامات بين تركيا ودول أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

وأوفى ماكرون بوعد انتخابى قطعه عام 2017 عندما أبلغ مأدبة عشاء سنوية لمجلس تنسيق المنظمات الأرمينية فى فرنسا بأن بلاده من أوائل الدول التى نددت "بملاحقة الأرمن فى الإمبراطورية العثمانية".

واعترفت فرنسا رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن فى 2001.

وتقر تركيا بأن الكثير من الأرمن الذين كانوا يعيشون فى الإمبراطورية العثمانية قتلوا خلال اشتباكات مع القوات العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى لكنها تشكك فى الأرقام وتنفى أن تكون أعمال القتل ممنهجة وتشكل إبادة جماعية.


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فرنسا

الإبادة الجماعية

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