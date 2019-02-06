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الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:09 م
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مؤسسة فرنسية ترفع توقعاتها لصادرات القمح خارج أوروبا بعد مبيعات لمصر

الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:37 م
مؤسسة فرنسية ترفع توقعاتها لصادرات القمح خارج أوروبا بعد مبيعات لمصر قمح
(رويترز)
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رفعت المؤسسة الوطنية للمنتجات الزراعية والبحرية (فرانس أجريمير) اليوم الأربعاء توقعاتها لصادرات فرنسا من القمح اللين خارج الاتحاد الأوروبى هذا الموسم بعد مبيعات نادرة لمصر، لكنها حذرت من أن البلاد تواجه صعوبات فى استعادة الحصة السوقية التى فقدتها فى أنحاء أخرى من أفريقيا.

وقالت المؤسسة إن أكبر بلد مصدر للقمح فى الاتحاد الأوروبى من المتوقع الآن أن يصدر 8.85 مليون طن من القمح اللين إلى خارج الاتحاد الأوروبى فى موسم 2018-2019 حتى 30 يونيو، ارتفاعا من 8.7 مليون فى توقعات الشهر الماضى وبزيادة تسعة فى المئة عن أحجام الموسم الماضي.

وقال مارك زريبى رئيس وحدة القمح والسكر لدى فرانس أجريمير للصحفيين إن بيع 180 ألف طن من القمح الفرنسى لمصر فى مناقصة الأسبوع الماضي، وهو الأول من نوعه فى 18 شهرا، أعطى دفعة غير متوقعة للصادرات الفرنسية خارج الاتحاد الأوروبى التى كانت بالفعل أعلى من الموسم الماضى بنسبة 15 % بحلول بداية الأسبوع الجاري.

غير أن زيادة اعتماد فرنسا على الصادرات إلى الجزائر هذا الموسم أذكى مخاوف من أن تخسر مكانا فى أسواق استيراد أخرى مثل المغرب وغرب أفريقيا لصالح مناشئ فى البحر الأحمر مثل القمح الروسي.

 


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مصر

صادرات القمح

القمح

فرنسا

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