video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ليلة القبض على أحمد عرابى.. الكواليس والأسباب.. وتأثيره على الحياة السياسية؟

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:17 م
ليلة القبض على أحمد عرابى.. الكواليس والأسباب.. وتأثيره على الحياة السياسية؟ أحمد عرابى
كتب رامى محيى الدين
إضافة تعليق

التاريخ لا ينسى العظماء والحوادث المرتبطة بهم تحفر على جدرانه، ففى مثل هذا اليوم من عام 1881 كان حديث الشارع المصرى هو القبض على أحمد عرابى وعلى فهمى وعبد العال حلمى، وكان الثلاثة على درجة أميرلاى بالجيش المصرى.

 

الكواليس والأسباب

بدأت الكواليس ليلة 16 يناير عام 1881 عندما اجتمع أحمد عرابى فى منزله مع مجموعة من كبار قادة الجيش من المصريين لمناقشة قرارات ناظر الجهادية عثمان باشا رفقى التى تقضى بعدم ترقية الضباط المصريين إلى الرتب العالية والتى عرفت باسم "مؤامرة الشراكسة"، وسبل التصدى لاضطهاد الضباط المصريين من قبل ناظر الجهادية، واتفق الجميع على اختيار عرابى نائبا عنهم وكتابة عريضة يطالبون فيها بإقالة ناظر الجهادية، ووقع على العريضة الأميرالاى على فهمى وعبد العال حلمى، وتوجهوا فى صباح اليوم التالى إلى مقر نظارة الداخلية لتقديمها.

وفى 31 يناير اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الخديوي وقرر تكليف وزير الحربية بإلقاء القبض على الضباط الثلاثة وتقديمهم للمحاكمة العسكرية.

وفى 1 فبراير 1881 دعا وزير الحربية الضباط الثلاثة إلى قصر النيل وهناك تم تجريدهم من أسلحتهم وإلقاء القبض عليهم وإيداعهم فى السجن تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة العسكرية، فلما علم الآلاى الأول بقشلاق عابدين بالقبض على الضباط الثلاثة أمر البكباشى محمد عبيد بسرعة التوجه إلى قصر النيل لتحرير زملائهم، وهجم جنود الآلاي على القصر، وهرب عثمان رفقى من أحد النوافذ، وتم تحرير الضباط الثلاثة، وخرجوا جميعا إلى ميدان عابدين ووجد الخديوى نفسه مجبرا على قبول طلباتهم.

 

تأثير القبض على عرابى فى الحياة السياسية بمصر

من بداية الكواليس بدا واضحا دور تجمع الضباط حول عرابى واختياره نائبا عنهم ليتحدث باسمهم، وبدعم من الآلاى الأول بقشلاق عابدين لعرابى وعدم تركه وزملائه لتقديمهم للمحاكمة وكان للحادث بالغ الأثر على الحياة السياسية فى مصر، حيث بدأت تقوى شوكة عرابى كمناهض للنفوذ الأجنبى فى مصر، كما أرغم الخديوى على أن يوافق مجبرا على طلبات الضباط وعزل عثمان رفقى وعين محله محمود سامى البارودى، كما علم المصريون أنه من الممكن أن تقف فى وجه الظلم وأن تنتزع العدالة بالقوة، وأن طلباتهم لا تنفذ بالعرائض والاستجداء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"بوجوه باشة وقلوب مليئة بالمحبة".. كيف وصف أحمد عرابى أهل سرنديب بالمنفى

احمد عرابى

القبض على احمد عرابى

ترقية الضباط

وزير الحربية




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة