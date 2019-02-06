video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لقاء طالبان فى موسكو انتصارا للكرملين لتعزيز نفوذه فى أفغانستان

الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:39 م
لقاء طالبان فى موسكو انتصارا للكرملين لتعزيز نفوذه فى أفغانستان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

التقى أعضاء من حركة التمرد الأفغانية طالبان ووسطاء أفغان رئيسيين من السلطة، بمن فيهم الرئيس السابق حامد كرزاي، فى موسكو، لمناقشة رؤيتهم لمستقبل أفغانستان، ذلك فى إطار إجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب وسعى روسيا لترسيخ نفوذها حيث تقلص الدور الأمريكى.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، الخميس، أن الاجتماع، الذى عقد الثلاثاء، يعد تحولا لعملية السلام الهشة من الولايات المتحدة، التى أعلن مبعوثها الخاص زلماي خليل زاد حدوث اختراق محتمل مع طالبان قبل أيام، وتسعى موسكو إلى إعادة تأكيد نفوذها فى المنطقة، وربما تريد دوراً فى تشكيل أى خطة سلام ممكنة.

لكن المحادثات التي جرت على مدى يومين في فندق تابع للحكومة الروسية، لم تتضمن أى ممثلين لحكومة الرئيس أشرف غانى، مما أثار انتقادات حادة من الزعيم الأفغانى المدعوم من قبل الولايات المتحدة.

وقال غانى: "لن يتم تنفيذ اتفاق سلام مع طالبان ما لم يكن هناك إجماع وطني"، مضيفًا أن أى اتفاقيات تمت بدون حكومة أفغانية لا معنى لها "دع المئات من مثل هذه الاجتماعات تعقد".

ووصفت الصحيفة الأمريكية اجتماع موسكو، بأنه كان تجمعا فوضويا كبيرا، لكنه الاتصال الأبرز بين المسئولين الأفغان وطالبان منذ عدة سنوات.

وتشير إلى أنه كان بمثابة انتصار آخر لمساعى الكرملين لتعزيز نفوذه فى أفغانستان بعد 30 عاما من سحب قواته بعد هزيمة ساحقة.

وترى إن سعى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخراً لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وهو مطلب أساسى لطالبان قبل انضمامها إلى محادثات السلام، قد عجل بهذه العملية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حركة طالبان: لن نوقف النار قبل إعلان الجدول الزمنى للانسحاب الأمريكى

طالبان

افغانستان

روسيا

الولايات المتحدة




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة