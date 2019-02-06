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لافروف: موسكو ستنسحب من معاهدة الصواريخ خلال 6 أشهر

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:18 ص
لافروف: موسكو ستنسحب من معاهدة الصواريخ خلال 6 أشهر وزير الخارجية الروسى
كتب ــ سمير حسنى
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أعلن سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، أن بلاده ستنسحب من معاهدة منع انتشار الصواريخ النووية خلال 6 أشهر، ردا على الانسحاب الأمريكى من المعاهدة، جاء ذلك فى تصريحان نقلتها "سكاى نيوز" الإخبارية.

 

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس الأول أن الولايات المتحدة ستعلق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وإخطار جميع الأطراف بنيتها بالانسحاب في غضون 6 أشهر.

 

وعلق وزير الخارجية الروسى لافروف، على بيان الخارجية الأمريكى بقوله، إن بلاده لا تسعى إلى سباق التسلح، وإنما سترد بالوسائل العسكرية والتقنية على التهديدات الناشئة عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.


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وزير الخارجية الروسى

معاهدة الصواريخ

موسكو




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