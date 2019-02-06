video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى فنزويلا بسبب تردى الأوضاع السياسية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:03 م
كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى فنزويلا بسبب تردى الأوضاع السياسية مادورو
أ ش أ
إضافة تعليق

حدثت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء، من نصائح السفر الخاصة بها بشأن السفر لفنزويلا، محذرة الكنديين بضرورة تجنب السفر إلى الدولة اللاتينية بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة والأزمة السياسية هناك.

وذكرت الخارجية الكندية - في بيان لها مخاطبة الكنديين - "تجنبوا السفر إلى فنزويلا بسبب المستوى الكبير للجريمة العنيفة، والأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة، وتراجع الأوضاع المعيشية الأساسية، بما في ذلك نقص الأدوية، والمواد الغذائية الأساسية، والبنزين، والماء".

وتعاني فنزويلا، وهي إحدى أكبر دول العالم إنتاجا للنفط، من أزمة سياسية خانقة ونقص الغذاء وارتفاع جرائم العنف منذ تولي نيكولاس مادورو السلطة في عام 2013.

وبدأ مادورو فترته الرئاسية الجديدة في العاشر من يناير الماضي إثر انتخابات جرت على نطاق واسع من المقاطعة والتي رفضت العديد من الحكومات الأجنبية - بما فيها كندا - الاعتراف بها.

وتتهم حكومة مادورو الولايات المتحدة ودول أخرى بشن "حرب اقتصادية" ضد فنزويلا، وإلقاء اللوم على العقوبات الخارجية ضد بلاده في معظم مشاكلها.

ويأتي هذا التغيير في تحديث السفر الرسمي بعد يومين من استضافة الحكومة الليبرالية تجمع وزراء الخارجية من مجموعة دول ليما في محاولة لإيجاد حل للأزمة التي تجتاح فنزويلا.

وفي ختام الاجتماع في أوتاوا يوم الإثنين، أعلنت مجموعة ليما - كندا والأرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجواتيمالا وجيانا وهندوراس وبنما وباراجواي وبيرو وسانت لوسيا - رسميا دعمها لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو وترقيته إلى وضع عضو "كامل العضوية" في المجموعة.

ومن جهته أعلن السفير الفنزويلي لدى روسيا كارلوس رافايل فاريا تورتوسا، أن بلاده ليست في حاجة إلى وساطة الولايات المتحدة أو كندا لحل مشاكلها الداخلية.

وقال السفير الفنزويلي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "نحن نحترم ونقدر أن معظم الدول تدعم فكرة أننا نستطيع حل المشاكل داخل بلادنا، نحن لا نحتاج إلى الولايات المتحدة أو كندا أو دول أخرى لحل مشاكلنا"، لافتًا إلى أن خطر غزو فنزويلا مازال قائما لكن "القوات المسلحة تدعم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وتحمي الدستور".
وتابع "نحن تحت التهديد الحقيقي لغزو عسكري، هذا أمر خطير للغاية.. القيادة العسكرية تعلن أنها تحمي حكومتنا والرئيس".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية الإيطالى: مادورو خارج عن القانون ويجوع ويسجن شعب فنزويلا

خبير سياسى : الأزمة السياسية فى فنزويلا لن تتصاعد إلى حرب أهلية

الخارجية الكندية

فنزويلا

مادورو




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة