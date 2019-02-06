قيادات الأقصر يؤدون واجب العزاء لأسرة طفلتى إنهيار عقار

الأقصر – أحمد مرعى

أدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء فى الطفلتين اللتين لقيتا مصرعهما إثر انهيار عقار سكنى مبنى بالطوب اللبن وخال من السكان بمدينة الأقصر، حيث تقدم بخالص العزاء والمواساة لأهالى الطفلتين.

ورافق محافظ الأقصر خلال قيامه بتأدية واجب العزاء كلا من محمد عبد القادر نائب المحافظ، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، واللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، والعميد صلاح المندوه رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمتحدث الإعلامى، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وفى سياق متصل، قامت سلطات محافظة الأقصر ومديرية التضامن الاجتماعى اليوم الأربعاء، بصرف تعويضات لأهالى المتوفين.