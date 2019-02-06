video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وصرف تعويضات لأسرتهم..

قيادات الأقصر يؤدون واجب العزاء لأسرة طفلتى إنهيار عقار

الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:18 م
قيادات الأقصر يؤدون واجب العزاء لأسرة طفلتى إنهيار عقار المحافظ خلال زيارته للمصابين
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء فى الطفلتين اللتين لقيتا مصرعهما إثر انهيار عقار سكنى مبنى بالطوب اللبن وخال من السكان بمدينة الأقصر، حيث تقدم بخالص العزاء والمواساة لأهالى الطفلتين.

 

ورافق محافظ الأقصر خلال قيامه بتأدية واجب العزاء كلا من محمد عبد القادر نائب المحافظ، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، واللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، والعميد صلاح المندوه رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمتحدث الإعلامى، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

 

وفى سياق متصل، قامت سلطات محافظة الأقصر ومديرية التضامن الاجتماعى اليوم الأربعاء، بصرف تعويضات لأهالى المتوفين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مغادرة جميع المصابين بانهيار عقار الأقصر عدا سائحة ألمانية

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.3%

خروج 10 مصابين فى انهيار منزل الأقصر من المستشفيات بعد تحسن حالتهم

الاقصر

اخبار الاقصر

انهيار عقار بالاقصر

اخبار مصر

عزاء طفلتين في عقار الاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة