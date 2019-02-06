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قوات عسكرية تتبع السراج تتوجه إلى حقل الشرارة النفطى جنوبى ليبيا

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:51 ص
قوات عسكرية تتبع السراج تتوجه إلى حقل الشرارة النفطى جنوبى ليبيا اللواء أسامة جويلى
كتب : أحمد جمعة
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أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، اللواء أسامة جويلى، تحرك قوة من منتسبى حرس المنشآت النفطية إلى حقل الشرارة جنوبى ليبيا، مؤكدا بأن المنطقة ستدعم هذه القوة عند الضرورة.

 

وقال جويلى فى تصريحات صحفية، إن هذه القوة من المكلفين بحماية حقل الشرارة منذ سنة 2012 ثم انقطعوا عنه فى وقت لاحق، مشيرا إلى أن هذه العناصر اضطرت إلى مغادرة الحقل سنة 2014 بسبب النزاع الذى قال بإنه حدث تحت مسمى ( فجر ليبيا)، مشيرا إلى أنهم لازالوا يتقاضون مرتباتهم على كادر حقل الشرارة حتى الآن .

 

وأوضح جويلى إلى أن توجيه هذه القوة إلى الجنوب جاء نتيجة للاختراقات الأمنية المتكررة التى قال بإنها وضعت الحقل تحت القوة القاهرة وهو ما سبب خسائر نتيجة توقف الإنتاج تفوق المليار دولار.

 

وعن تبعية القوة ومن أعطى لها أمر التحرك، قال جويلي: "هذه القوة تحركت بأمر من فائز السراج بالتنسيق مع آمر حرس المنشآت النفطية وهى ليست تابعة للمنطقة العسكرية الغربية ولكن مهمتنا فى المنطقة تسهيل تحركها ودعمها إذا اقتضت الضرورة".


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