فيديو.. لحظة قيام مزارع بقتل 4 وإصابة الخامس بقرية الحمادية فى سوهاج

والذى قام بإطلاق النار بطريقة عشوائية بالمنطقة وتم القبض عليه بعدها وبحوزته بندقية آلية و3 خزن و61 طلقة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وترجع الواقعة عقب قيام المتهم المضبوط بإطلاق أعيرة نارية، مما نتج عنه مقتل أحمد ف.م.ح، 37 سنة عامل زراعى أثر إصابته "طلق نارى بالرقبة والفك من الناحية اليمنى"، والسيد أحمد عبد الحافظ 32 سنة عامل أثر إصابته بطلق نارى بفتحتى دخول وخروج بالجانب الأيمن والأيسر"، وعبد الحليم.م.ع.ع، 63 سنة عامل زراعى أثر إصابته "طلق نارى بالبطن" وحمدى.ا.م، 39 سنة صاحب سوبر ماركت، أثر إصابته "طلق نارى بالرأس" وتصادف وجوده والرابع بمكان الواقعة.

وإصابة أحمد.ح.ا، 35 سنة عامل بـ"طلق نارى بالرأس"، وتم نقله لمستشفى الجامعى، وذلك بسبب خلافات سابقة بينه وبين أفراد "عائلة حمدوة" لقيامه بالتعدى على شقيقته منذ فترة وحال معاتبته لهم آن ذاك قاموا بالتعدى عليه بالضرب.

وأسفرت جهود الحملة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وهو عبارة عن بندقية آلية ع "3" خزينة، و"61" طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وانتقلت النيابة العامة لمكان الحادث، والتى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح جثامين المتوفين، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وجار تنفيذ قرار النيابة العامة.