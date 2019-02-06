video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم المسح على الجوارب

الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:58 م
فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم المسح على الجوارب دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتبت سارة الباز
إضافة تعليق
 
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص  حكم المسح على الجوارب.
 
 
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( الفقهاء حددوا شروطا للمسح على الجورب وهى: أن يكون ثخينا ثقيلا، وساترا لمحل الغسل من القدم حتى الكعبين والمقصود به العظمتان الناتئتان على جانبي القدم، وألا يكون به خروم أو شقوق، وأن يكون ملبوسا على طهارة، وألا يكون ناقلا للبلل للبشرة حتى لا يجمع الماسح على الجورب بين البدل والمبدل منه، أى المسح والغسل، فإذا توافرت هذه الشروط يجوز المسح على الجورب وفقا لبعض المذاهب الفقهية تيسيرا على المصلى).
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم ختان الإناث

فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن تحديد السن المناسبة لارتداء الحجاب

الافتاء

فتوى

حكم المسح على الجورب

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة