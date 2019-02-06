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غدا.. نظر دعوى سعدالدين الهلالى لتعويضه بـ3 ملايين جنيه ضد قناة فضائية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:00 ص
غدا.. نظر دعوى سعدالدين الهلالى لتعويضه بـ3 ملايين جنيه ضد قناة فضائية الدكتور سعد الدين الهلالي
كتب أحمد عبد الهادى
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حددت الدائرة الرابعة تعويضات بمحكمة الجيزة جلسة 7 فبراير المقبل، لنظر الدعوى رقم 16 لسنة 2019 المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، وكيلا عن الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فى دعوى تعويضه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه ضد إحدى القنوات الفضائية.

كان الهلالى قد قدم شكوى ضد القناة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لسبه وقذفه بعبارات لا تليق بالهلالى ومكانته العلمية والأدبية بخلاف تعمد القناة نشر أخبار كاذبة تمس سمعته.

وأصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس قرارا بإنذار القناة وإلزامها بتقديم الاعتذار للهلالى بشكل واضح وصريح.


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