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غادة والى: اختتام فعاليات معرض "ديارنا" بمبيعات 5 ملايين جنيه

الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:18 م
غادة والى: اختتام فعاليات معرض "ديارنا" بمبيعات 5 ملايين جنيه غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انتهاء فعاليات معرض "ديارنا 2019 " أمس والذي أقامته الوزارة بأرض المعارض بمبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ووجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للجمهور المصري الذي شارك بكل اهتمام في فعاليات المعرض، حيث شهدت الدورة الحالية للمعرض إقبالا كثيفا على المنتجات اليدوية والتراثية والمعروضات المتنوعة من مفروشات وأعمال الصدف والاكسسوار والكليم، لافتة إلى أن مبيعات معرض ديارنا في ختام فعالياته قد قاربت على 5 ملايين و115 ألف جنيه وذلك منذ افتتاحه يوم 21 يناير وقدر عدد الزائرين 17 ألفا و500 زائر.

وكانت أكثر المنتجات التي لاقت إقبالا من الجمهور هي المفروشات والإكسسوارات والسجاد، فضلا عن منتجات أسوان من إكسسوارات وأعمال الخوص والتوابل كما كانت أسوان ضيف شرف المعرض لهذا العام، حيث تم تخصيص مساحة متميزة لها باعتبارها عاصمة أفريقيا لعام 2019.

وأقيم المعرض هذا العام على مساحة 5000 متر مربع وضم منتجات 500 عارض وعارضة منهم 23 جمعية أسر منتجة و51 جمعية تنمية والجمعية التعاونية للملابس الجاهزة وعارضين تابعين لبنك الإسكندرية، بالإضافة إلى بعض المستفيدين من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما شهدت فعاليات المعرض التي استمرت لمدة 14 يوما منذ 21 يناير وحتى 5 فبراير عدداً من الأنشطة المختلفة والمتنوعة التي تقام لأول مرة منها العروض الفلكلورية والعروض الحية لتصنيع المنتجات اليدوية كالسجاد والفضة والجلود بالإضافة إلى تخصيص منطقة خاصة بالأطفال ومنطقة للمأكولات المصرية المتميزة .

 

 


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التضامن

غادة والى

مبيعات معرض ديارنا 2019




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