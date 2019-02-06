عصابة سرقة السيارات بمصر القديمة: "نسرق الضحايا ونساومهم"

كتب - على عبد الرحمن

اعترف أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ومساومة أصحابها لإعادتها مقابل مبالغ مالية، بتفاصيل جرائمهم، حيث أكدوا أنهم يستولون على السيارات من أصحابها ثم يتصلون بهم هاتفيًا لمساومتهم للحصول على مبالغ مالية من أجل إعادة السيارات.

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا من سائق ومقيم بالمنوفية باكتشافه سرقة السيارة ملكه "ميكروباص" حال توقفها بدائرة القسم، وتلقيه اتصالا هاتفيًا ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ 25 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة، واتفق معه على التقابل بمحافظة الجيزة وترك المبلغ المالى، إلا أنه فوجئ باستيلائهم على المبلغ المالى دون إعادة السيارة.

ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أ.ع" 28 سنة سائق و"إ.ح" 26 سنة سائق و"س.م" 36 سنة و"أ.م" 35 سنة سائق و"م.ا" 54 سنة و"م.ر" 45 سنة صاحب مغسلة و"م.ر" 26 سنة سائق.

كما تم ضبطهم عدا المتهم الأخير وبحوزة المتهمين الأول والثانى مبلغ مالى من متحصلات الواقعة"، طبنجة صوت و5 طلقات صوت، 3 مفاتيح سيارة "مصطنعة"، هاتف محمول "المستخدم فى إجراء المساومة، وبمناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات وبإرشادهم تم ضبط عدد من السيارات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على سياراتهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.