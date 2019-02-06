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عروض مسرحية ومتاحف للشمع.. تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه..صور

الأربعاء، 06 فبراير 2019 08:48 م
عروض مسرحية ومتاحف للشمع.. تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه..صور تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفية
واس- كتب هيثم سلامة
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وقع المستشار تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عددا من مذكرات التفاهم بين الهيئة ومجموعة من الجهات، بهدف إثراء وتنويع المحتوى الترفيهى فى المملكة، وذلك من خلال استقطاب الخبرات العالمية. 
 
تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه (1)
 
 
تنوعت مذكرات التفاهم بين العروض الحية والاستعراضية والمدن الترفيهية المتنقلة والسينما الخارجية، والتى من ضمنها شركة "Flying Music" لتقديم عدد من العروض المسرحية العالمية كالعرض العالمى Thriller، كما وقع مذكرة تفاهم مع لاعب الخفة البريطاني "Dynamo"، ومذكرة تفاهم مع شركة "The Works" لعروض الخفة "The Illusionist" الأكثر شهرة فى العالم. 
 
تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه (2)
 
 
كما وقع مذكرة أخرى مع شركة "Luna Cinema" لإقامة عدد من العروض السينمائية في الهواء الطلق وشركة "1001 Inventions" لتقديم معارض تعليمية متنقلة.
 
من جانب آخر، تم إبرام مذكرة تفاهم مع شركة "Design Lab Experience" لتجهيز خيام رمضانية ترفيهية ذات جودة عالية في عدد من مناطق المملكة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة "TeamPartner Three"والتى تعمل فى مجال إنشاء المسارح المتنقلة، وذلك لإنشاء وتشغيل مسرحين متنقلين ذات تقنيات عالية وتدريب الفرق السعودية المشغلة لها. 
 
تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه (3)
 
 
وفيما يتعلق بالبرامج التلفزيونية وقع المستشار تركى آل الشيخ مذكرة تفاهم مع "Police Academy" لتقديم عروض تفاعلية أمام الجمهور في ساحة مخصصة لذلك، بالإضافة إلى توقيع مذكرة مع "Ultimate Soldier Challenge" لتقديم برنامج تحدى الجنود الذى سيشارك فيه معهم مجموعة من الجنود السعوديين.
 
تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه (5)
 
 
أما عن المهرجانات، أبرم مذكرة تفاهم مع "Ferrari Festival" والذى يستعرض سيارات فيرارى الإيطالية في مسيرة تفاعلية مع العامة، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة "Mellors Group) المتخصصة فى إقامة المدن الترفيهية المتنقلة. كما وقع مذكرة تفاهم مع شركة "Insomnia" لإقامة أحد أكبر معارض ألعاب الفيديو في العالم، وأخرى مع شركة "DOTA2" لإقامة مهرجان خاص بهذه اللعبة الشهيرة، بالإضافة إلى مذكرة مع شركة "Merlin Entertainment" المتخصصة في متاحف الشمع "مدام توسو" المعروفة، في حين وقع مذكرة أخرى مع شركة "IMG" لإقامة سباق "The Color Run".

تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه (7)

 

تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه (8)
 

تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه (9)
 
تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه (10)
 
تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه (11)
 
تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه (12)
 
تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه (13)
 
تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه (14)
 
تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه (15)
 
تركى آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم للهيئة العامة للترفيه (16)
 
 

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