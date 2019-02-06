ضبط 3360 هاربا وتحصيل 119 ألف جنيه غرامات بحملة أمنية فى الغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3360 هاربا من أحكام، منهم 2394 حكم فى غرامات، و820 حكم فى جنح الحبس الجزئى 121 حكم فى المستأنف، و 22 حكم فى مخالفات،و 3 محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 119560 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.