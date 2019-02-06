ضبط عامل مزق جسد أصدقائه داخل حفل عرس بالدقهلية بسبب خلافات قديمة

تمكن ضباط مباحث مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية ، من إلقاء القبض على عامل هرب بعد أن مزق جسد اثنين من أصدقائه داخل حفل عرس بسبب خلافات قديمة بينهم.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي بني عبيد إلى مأمور المركز، بوصول شابين مصابين بإصابات بالغة نتيجة طعنات متعددة من سلاح ابيض "سكين" واستقرار سكين داخل عين الأول ويدعي ع. ه عامل و احد المصابين، والثاني احمد م مصاب بطعنات نافذة بالبطن والقلب والصدر والرئة والكلى.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الجندي رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين شابين من كفر الصالحات التابعة لدائرة المركز، واخر من قرية ظفر التابعة لمركز تمي الأمديد، بسبب خلاف قديم بينهم وتجدد داخل حفل العرس، فقام الجاني بالتعدي على المصابين بسلاح أبيض وفر هاربين.

ووجه المقدم محمد الحسيني رئيس فرع البحث باعداد عدة اكمنة لضبط المتهم، وتمكن رئيس مباحث من تحديد مكان اختباء وتم ضبط محمد ابراهيم ق 22 سنة عامل، و جاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.