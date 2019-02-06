video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عامل مزق جسد أصدقائه داخل حفل عرس بالدقهلية بسبب خلافات قديمة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:36 م
ضبط عامل مزق جسد أصدقائه داخل حفل عرس بالدقهلية بسبب خلافات قديمة اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية ، من إلقاء القبض على عامل هرب بعد أن مزق جسد اثنين من أصدقائه  داخل حفل عرس بسبب خلافات قديمة بينهم.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي بني عبيد إلى مأمور المركز، بوصول شابين مصابين بإصابات بالغة نتيجة طعنات متعددة من سلاح ابيض "سكين" واستقرار سكين داخل عين الأول ويدعي ع. ه عامل و احد المصابين، والثاني احمد  م مصاب بطعنات نافذة بالبطن والقلب والصدر والرئة والكلى.
 
وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الجندي رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين شابين من كفر الصالحات التابعة لدائرة المركز، واخر من قرية ظفر التابعة لمركز تمي الأمديد، بسبب خلاف قديم بينهم وتجدد داخل حفل العرس، فقام الجاني بالتعدي على المصابين بسلاح أبيض وفر هاربين.
 
ووجه المقدم محمد الحسيني رئيس فرع البحث باعداد عدة اكمنة لضبط المتهم، وتمكن رئيس مباحث من تحديد مكان اختباء وتم ضبط محمد ابراهيم ق 22 سنة عامل، و جاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع رب أسرة أثناء الدفاع عن والدته فى مشاجرة مع جيرانه بالدقهلية

الدقهلية أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الحوادث

مركز بني عبيد




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة