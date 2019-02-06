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ضبط صاحبى شركة بتهمة توظيف الأموال وتحصيل 13مليون جنيه من الضحايا بالمنوفية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:21 م
ضبط صاحبى شركة بتهمة توظيف الأموال وتحصيل 13مليون جنيه من الضحايا بالمنوفية اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية – محمود شاكر
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تمكنت مديرية أمن المنوفية، من القبض على صاحبى شركة بمدينة شبين الكوم، بتهمة إيهام المواطنين بتوظيف أموالهم والحصول على أرباح شهرية وعدم الوفاء بذلك، والتحصل من ذلك على مبالغ وصلت إلى 13 مليونا و80 ألف جنيه.

البداية عندما تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتبلغ قسم شرطة شبين الكوم من كل من "علاء س م"، و"سوسن س م "، و"عبدالعزيز ا م"، و"أحمد م م" ، و"إسراء ف م "، و"شيرين ح س" و" تامر م ا"، ومصطفى م ا"، و"محمد ع م"، و"جمال م ج"، بتضررهم من كل من "محمد م ع- 28 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة بروتال للتجارة العامة والتوريدات، ومقيم 29 شارع طلعت حرب دائرة القسم، و"إبراهيم م م- 35 سنة"، عضو منتدب بذات الشركة لقيامهم بتحصلهم على مبالغ مالية منهم بإجمالى 13 مليونا و80 ألف جنيه مصرى وإيهامهم بتوظيفها مقابل أرباح شهرية بالشركة إدارة المشكو فى حقهم، وعدم تنفيذ ذلك، واكتشف المجنى عليهم عدم قدرة المشكو فى حقهم على السداد.

فيما تحرر المحاضر التى حملت أرقام "20041 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2018 و المحضر رقم 20173 والمحضر رقم 20950 جنح القسم، والمحضر رقم 386 إدارى القسم، والمحضر رقم 2201 جنح القسم، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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