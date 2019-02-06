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صور.. وزير الزراعة يبحث علاقات التعاون مع زنجبار وتنزانيا فى الإرشاد والتدريب

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:41 ص
صور.. وزير الزراعة يبحث علاقات التعاون مع زنجبار وتنزانيا فى الإرشاد والتدريب وزير الزراعة مع نظيره فى زنجبار
كتب عز النوبى
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عقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا يضم وزير زراعة زنجبار ونائبه 
والسكرتير الأول لوزارة الزراعة والسكرتير الأول لوزارة الجيش وكذلك نائب رئيس جامعة سوزا ورئيس مركز البحوث الزراعية بزنجبار، وقد تم استعراض علاقات التعاون بين البلدين فى المجال الزراعى خاصة الإرشاد والتدريب ونقل التكنولوجيا الزراعية.
 
وقال أبوستيت إنه تم توقيع خطاب نوايا بين جامعة سوزا ومركز البحوث الزراعية بمصر فى مجال البحوث المشتركة والتدريب ومساعدة الجانب الزنزبارى فى تأسيس بكالوريوس للعلوم الزراعية بجامعة سوزا.
 
وتم أيضا توقيع خطاب نوايا بين جامعة سوزا ومشروع المزارع المصرية المشتركة فى إفريقيا لاستخدام المزرعة المصرية المشتركة مع زنزبار فى تدريب طلبة جامعة سوزا على مجالات الزراعة المختلفة وخاصة إنتاج الخضر والفاكهة تحت ظروف الصوب الزراعية ونظم الرى بالتنقيط والبرامج الإرشادية ونقل التكنولوجى.
 
وأضاف أبو ستيت انه تم تلبية دعوة الرئيس التنزانى الأسبق على حسن موينى، الذى كان سفيرا لبلاده فى القاهرة لزيارة مزرعته الخاصة حيث تم استعراض التعاون مع خبراء المزرعة المصرية المشتركة بزنجبار فى نقل التكنولوجيا الزراعية وتطوير المزرعة الخاصة بمحاصيل الفاكهة مثل الباباظ لتكون نموذجا يحتذى، حيث تم تنفيذ زراعة الباباظ باستخدام الرى بالتنقيط فى مزرعة رئيس تنزانيا الأسبق تحت إشراف الخبراء المصريين مما أدى إلى مضاعفة الإنتاجية وأصبحت بمثابة حقل إرشادى.
 
وزير الزراعة والوفد المرافق له زاروا أيضا مركز البحوث الزراعية وعقد لقاء مع الباحثين والعاملين بالمركز والتعرف على الأنشطة البحثية المنفذة.
 
أبوستيت عرض  قيام وزارة الزراعة المصرية بمساعدتهم في  النهوض بالكفاءة الفنية والبحثية للعاملين بالمركز من خلال تنظيم دورات تدريبية لهم بالقاهرة كأحد الأدوات المصرية لتطوير مركز البحوث الزراعية.
 
الجدير بالذكر أن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يقوم حاليا بزيارة إلى كل من زنزبار وتنزانيا على رأس وفد يضم د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي للمزارع المصرية في أفريقيا والدكتور صلاح عبدالمجيد رئيس قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية.
 
وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (2)
وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (2)

وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (3)
وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (3)

وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (4)
وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (4)

وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (5)
وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (5)

وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (6)
وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (6)

وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (7)
وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (7)

وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (8)
وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (8)

وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (9)
وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (9)

وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (1)
وزير الزراعة مع وزير زراعة زنزبار (1)
 

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