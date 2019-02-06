صور.. طقس القليوبية الآن.. استمرار سقوط الأمطار على قرى ومدن المحافظة ـ صور

القليوبية ـ إبراهيم سالم

تشهد مدن وقري محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، استمرار موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار، مما أدى إلى حالة من الارتباك الشديد في حركة المرور على الطرق، خاصة الطريق الزراعى، بسبب سقوط الأمطار وتكدس السيارات وتجمع المياه في مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة بشكل كبير.

وناشد مرور القليوبية بقيادة اللواء نبيل العادلى، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، وعدم تخطي السرعات المقررة، وترك مساحات كافية بين السيارات منعا لوقوع أى حوادث.

ومن ناحيتها ،اضطرت شركة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائى عن بعض المناطق، تم رفع حالة الطوارئ القصوى في أرجاء المحافظة، في الوقت نفسه أعلنت شركات الكهرباء حالة الطوارئ واستمرار العمل على مدار الـ24 ساعة المقبلة للتغلب على ما سينتج عن موجة الطقس السيئ.

وبدوره أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد الى القصوى بجميع المديريات، والهيئات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة اليوم.

ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أن المحافظ كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما أمر بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.