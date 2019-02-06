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صور.. سوء حالة الطقس توقف حركة الطيران والبالون الطائر فى الأقصر

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:34 م
صور.. سوء حالة الطقس توقف حركة الطيران والبالون الطائر فى الأقصر سوء حالة الطقس والغيوم توقف حركة الطيران والبالون الطائر
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الخميس، انتشار مكثف للغيوم وانعدام للرؤية فى حركة الطيران بمطار الأقصر الدولى، وتوقفت حركة رحلات البالون الطائر بالبر الغربى، وأعلنت غرفة عمليات المحافظة رفع حالة الطوارئ لمواجهة أية كوارث تنتج عن حالة الطقس السيئ بالمحافظة.
 
ومن جانبها، أعلنت سلطات الطيران المدنى بمحافظة الأقصر عن وقف حركة إقلاع ووصول الطائرات لمطار الأقصر الدولى بسبب سوء حالة الطقس وعدم وضوح الرؤية فى السماء، كما قررت إلغاء إقلاع رحلات البالون، وذلك طبقا لرصد الأحوال الجوية من برج مطار الأقصر الدولى تطبيقا لمبدأ السلامة أولا للحفاظ على السياح الأجانب.
 
وقال مصدر بمطار الأقصر، إنه تم عمل الرصدة الخاصة بإقلاع البالون ولم تسمح للشركات بخروج مناطيدها فى الهواء للحفاظ على أرواح السائحين من الخطر فى مثل تلك الحالات الجوية السيئة، حيث أن الشبورة فى السماء أدت لضعف الرؤية، التى تعتبر من أحد الأسباب والقوانين الرئيسية لإلغاء الرحلات.
 
وفى نفس السياق، أكد محسن الشامى مدير مركز العمليات وادارة الازمات بمحافظة الاقصر، أن مركز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث اتخذ عددا من الإجراءات لرفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التغييرات المناخية، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.
 
وقال محسن الشامى، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية منعقدة على مدار الأيام المقبلة، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد على مستوى كل من الحماية المدنية والمطافى للتعامل مع أى حرائق قد تنتج عن حركة الرياح، وكذلك تم التنسيق مع الإدارة الصحية ومرفق الإسعاف والتأكيد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى المحافظة ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، تحسبا لسقوط الأمطار ومواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية.
 
 
سوء حالة الطقس والغيوم توقف حركة الطيران والبالون الطائر ومحافظة الأقصر ترفع حالة الطوارئ (1)
 

سوء حالة الطقس والغيوم توقف حركة الطيران والبالون الطائر ومحافظة الأقصر ترفع حالة الطوارئ (2)
 

سوء حالة الطقس والغيوم توقف حركة الطيران والبالون الطائر ومحافظة الأقصر ترفع حالة الطوارئ (3)
 

سوء حالة الطقس والغيوم توقف حركة الطيران والبالون الطائر ومحافظة الأقصر ترفع حالة الطوارئ (4)
 
 

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