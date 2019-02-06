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الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:08 م
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صور ..حملة إزالة ورصف طرقبمدن محافظة البحيرة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 08:26 م
صور ..حملة إزالة ورصف طرقبمدن محافظة البحيرة جانب من الإزالة
الأمير نصرى
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قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة بالتنسيق مع الجهات المختصه والإدارات الزراعية، أسفرت عن  18 حالة تعدي علي أملاك الدولة بمركز الدلنجات و21 حالة بمركز كوم حمادة ، و23 حالة بكفر الدوار.

من ناحية أخرى قامت  الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مشروع الرصف الإنتاجي ومديرية الطرق والنقل بمتابعة أعمال الرصف  فى شارع صلاح سالم بجوار مسجد الشيخ خالد ،وأعمال تكاسي للدبش على طريق (  القرقصية ) التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوم الأخضر، بتكلفة مبلغ 620 ألف جنيه بمركز ومدينه حوش عيسى .

كما تم وضع طبقة من مخلفات المحاجر علي طريق مدخل قرية بانون بداية من كوبري أبومجنة علي طريق جسر مصرف محلة كيل امتدادا إلي بانون، بمسافة 1.5كم تقريبا ،تمهيدا لإجراء أعمال الرصف علية بمركز ومدينه أبوحمص

 

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