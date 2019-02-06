صور.. جولة محافظ مطروح ويبحث تطوير حديقة الغزالة لإعادة افتتاحها

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، حديقة الغزالة أمام ديوان عام محافظة مطروح، غير المستغلة منذ سنوات، للوقوف على إمكانية تطويرها ورفع كفاءتها تمهيدا لإعادة افتتاحها كمتنفس لأهالى مطروح وزائريها، واستغلالها اقتصاديًا بما يعود بالنفع على المحافظة.

وشدد الغرابلى، على ضرورة الإسراع فى وضع مخطط لأعمال تطوير الحديقة حضاريًا، لاستقبال الزوار وإعادة تشجيرها وتوفير الخدمات اللازمة لافتتاحها.

ووجه محافظ مطروح، لرئيس مجلس مدينة مطروح، بسرعة تطوير الحديقة وتجهيزها وتزويدها بمقاعد ومنطقة ألعاب أطفال وإقامة كافتيريا بها، ووضعها ضمن خطة إعادة استغلال عددًا من الأصول غير المستغلة بالمحافظة بما يعود بالنفع على أهالى مطروح.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد الإسكندرانى رئيس مدينة مرسى مطروح.