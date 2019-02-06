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صور.. تعليم كفر الشيخ يعلن عن تخصصات التعاقدات الجديدة والشروط

الأربعاء، 06 فبراير 2019 08:42 م
صور.. تعليم كفر الشيخ يعلن عن تخصصات التعاقدات الجديدة والشروط محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ عن التخصصات التى تحتاجها مدارس إدارات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسى للعام الحالى 2018/2019 فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية المرفقة بالإعلان وذلك وفقا للشروط الاتية:أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب.

 

بالإضافة إلى دبلوم تربوى للوظيفة المتقدم لها، ويكون من غير شاغلى الوظائف الحكومية تعيين أو تعاقد، وألا يكون المتقدم قريبا لأى من شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية بالمديرية والإدارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسباً أو مصاهرة، وأن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون المتقدم قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اليه اعتباره، وأن يكون المتقدم للتعاقد إقامته فى نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة عام سابق على تاريخ الإعلان، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأضاف بيان مديرية التربية والتعليم المستندات المطلوبة أصل المؤهل الدراسى + صورة منه، والمؤهلات الأعلى فى حالة الحصول عليها "ماجستير -دكتوراه "، شهادة ميلاد مميكنة، و صورة بطاقة سارية حتى 12/2019، وقيد عائلى للوالد حتى الدرجة الرابعة، وصحيفة حالة جنائية حديثة، و(2) صورة شخصية، وأن يكون لائق طبيا بموجب شهادة طبية صادرة من مستشفى حكومى، والموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث، وما يثبت إقامة المتقدم للتعاقد فى نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل الوظيفة بها.

ويتم التقدم للإعلان الكترونيا عن طريق رابط http://tempcontract.emis.gov.eg، تقدم المستندات الورقية المشار اليها بعالية صورة استمارة التقدم الالكترونية للإدارة التعليمية فى موعد أقصاه اسبوع من تاريخ الاعلان، وسيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات بعد انتهاء الإعلان على الرابط الإكتروني.

 

 

0
الأوراق المطلوبة
1
بيان التخصصات

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