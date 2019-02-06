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الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:43 م
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صور.. تعليم كفر الشيخ توجه مديرى الإدارات باتباع التعليمات الخاصة بالتعاقد

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:43 م
صور.. تعليم كفر الشيخ توجه مديرى الإدارات باتباع التعليمات الخاصة بالتعاقد
كفر الشيخ – محمد سليمان
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عقدت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعاً مساء اليوم الأربعاء، بحضور هناء شهاب وكيل المديرية، وسلامه الويشى، المدير العام للتعليم العام، ومحمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى الإدارات التعليمية، وعدد من المسئولين فى الإدارات التعليمية، لتوجيههم بإتباع التعليمات الواردة من الوزارة وتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والخاص باحتياجات مدارس الإدارات من تخصصات متعددة.

 

وأكدت وكيل الوزارة لمديرى الإدارات بوجوب اتباع تعليمات الوزارة بشأن التعاقد وتلت التعليمات الخاصة بها، واحتياجات كل إدارة تعليمية من تخصصات فى كل مراحل التعليم العام أو التعليم الفنى، والمهام التى يقوم بها أعضاء اللجان، كما وجهت وكيل الوزارة بنشر التعليمات الخاصة بالتعاقدات،ونشر رابط موقع التقديم، والشروط الخاصة بالتعاقد.

وكيل-تعليم-كفر-الشيخ-تعقدا-اجتماعاً-لتوجيه-مديري-الإدارات-التعليمية--(1)
وكيل-تعليم-كفر-الشيخ-تعقدا-اجتماعاً-لتوجيه-مديري-الإدارات-التعليمية--(1)

 

وكيل-تعليم-كفر-الشيخ-تعقدا-اجتماعاً-لتوجيه-مديري-الإدارات-التعليمية--(2)
 

 

وكيل-تعليم-كفر-الشيخ-تعقدا-اجتماعاً-لتوجيه-مديري-الإدارات-التعليمية--(3)
 

 

وكيل-تعليم-كفر-الشيخ-تعقدا-اجتماعاً-لتوجيه-مديري-الإدارات-التعليمية--(4)
 

 

وكيل-تعليم-كفر-الشيخ-تعقدا-اجتماعاً-لتوجيه-مديري-الإدارات-التعليمية--(5)
 

 

وكيل-تعليم-كفر-الشيخ-تعقدا-اجتماعاً-لتوجيه-مديري-الإدارات-التعليمية--(6)
 

 

وكيل-تعليم-كفر-الشيخ-تعقدا-اجتماعاً-لتوجيه-مديري-الإدارات-التعليمية--(7)
 

 


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