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صور.. "تعليم بنى سويف" تنظم مهرجان شمال الصعيد للموهوبين

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:58 م
صور.. "تعليم بنى سويف" تنظم مهرجان شمال الصعيد للموهوبين مهرجان شمال الصعيد للموهوبين
بنى سويف - هانى فتحى
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شهد محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف حفل ختام فعاليات مهرجان شمال الصعيد للموهوبين تحت رعاية مجلس أمناء المحافظة برئاسة المستشار أحمد عبد الجواد.
 
حضر الاحتفالية  درويش حيدر مدير عام التعليم العام ومدير عام الشئون التنفيذية وعاطف عبد الفضيل مدير عام الشئون المالية والإدارية وإيناس الكردى مدير إدارة الموهوبين ومديرو إدارات الموهوبين بمحافظتي المنيا والفيوم. وقدمت إدارات الموهوبين بالمحافظات العديد من الفقرات الغنائية والمسرح والإلقاء وغيرها من الفنون ثم قام وكيل الوزارة ورئيس مجلس الأمناء بتكريم المشاركين في المهرجان.
 
مهرجان شمال الصعيد للموهوبين (1)
 
مهرجان شمال الصعيد للموهوبين (2)
 
مهرجان شمال الصعيد للموهوبين (3)
 
مهرجان شمال الصعيد للموهوبين (4)

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