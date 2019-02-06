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صور.. تظاهرات فى الأرجنتين تأييدا للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:04 ص
صور.. تظاهرات فى الأرجنتين تأييدا للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو اشتباكات فى فنزويلا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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نشبت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين يؤيدون الرئيس مادورو وقوات الأمن أمام جامعة بيونس آريس فى الأرجنتين، إثر الأزمة السياسية فى البلاد، حيث تعاطف مئات المواطنون فى الأرجنيتن مع الرئيس الفنزويلى بعد الضغط الأمريكى والأوروبى عليه للتنازل عن المنصب.

وفي ضوء فشل جولات سابقة من الحوار، بما في ذلك محاولة قادها الفاتيكان، يبدي المعارضون شكوكا لاعتقادهم بأن مادورو يستغل ذلك لإخماد الاحتجاجات وكسب الوقت، وقال البابا إنه يجب اعتبار أي وساطة رسمية الخطوة الأخيرة في الجهود الدبلوماسية، وأضاف أن يجب قيام الفاتيكان وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين باتخاذ بعض الخطوات المبدئية.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية على خلفية تنصيب رئيس البرلمان وزعيم المعارضة نفسه رئيسا للبلاد معتمدا على الدعم الأمريكى والأوروبى رغم فوز مادورو فى الانتخابات الرئاسية الآخيرة.
 
فنزويلا (1)
 
 
فنزويلا (2)
 
 
فنزويلا (3)
 
 
فنزويلا (4)
 
 
فنزويلا (5)
 
 
تأهب أمنى
تأهب أمنى
 
 
قوات الأمن
قوات الأمن

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