صور.. ترامب تحدى الكونجرس ويؤكد التزامه بمواجهة الهجرة غير الشرعية

رويترز

ألقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس، فى ظل حالة من الصدام غير المسبوق بين البيت الأبيض، والأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكى، حول تمويل الجدار العازل، والتى دفعت الإدارة إلى قرار الإغلاق الحكومى الأطول فى تاريخ الولايات المتحدة، والذى دام لأكثر من 35 يوم.



أعضاء الكونجرس يتسابقون للحصول على توقيعات الرئيس

وطالب الرئيس ترامب بالتصدى للهجرة غير الشرعية قائلاً " حان الوقت للكونغرس أن يظهر للعالم أن أمريكا ملتزمة بإنهاء الهجرة غير الشرعية" مضيفًا بأن على الولايات المتحدة واجب أخلاقى لإنشاء نظام هجرة يحمى أرواح و وظائف مواطنينا".



أعضاء الكونجرس يصافحون الرئيس

ووعد الرئيس ترامب الشعب الأمريكى بتحسين الرعاية الصحية للجميع وخفض كلفة الرعاية الصحية والدواء والتركيز على أبحاث سرطان الأطفال.

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد انتهاء خطابه وقال الرئيس الأمريكي إنه ربما نتفاوض على اتفاق جديد مع روسيا ونضيف الصين ودولاً أخرى وربما لن نتمكن من فعل ذلك، لكننا سوف نستمر بالدفع باتجاه السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدًا أنه سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون في 27 و28 فبراير في فيتنام.

الرئيس الأمريكى يصافح عضوا بالكونجرس

وأفاد ترامب أن أحد أعقد التحديات التي نواجهها هي في الشرق الأوسط، فعندما تسلمت منصبي كان تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على أكثر من 20 ألف ميل مربع في سوريا والعراق ولكننا الآن قضينا على داعش ، ونستمر في الوصول إلى تسوية سياسية في أفغانستان.

الرئيس الأمريكى يلقى خطابه أمام الكونجرس

وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية تحت قيادته عملت بحسم لمواجهة الممول الأكبر في العالم للإرهاب، وهو النظام الإيراني، وأن العمل مستمر لضمان عدم حصول هذه الديكتاتورية على أسلحة نووية، وقررت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الكارثى مع إيران.

الرئيس يلقى خطابه

واختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه قائلاً " اسأل رجال ونساء هذا الكونجرس أن ينظروا إلى الفرص المتاحة أمامنا، إنجازاتنا الأكثر إثارة ما تزال في المستقبل".

الكونجرس أثناء خطاب الرئيس الأمريكى

بنس يصفق لترامب وبيلوسى يبدو عليها الامتعاض

بيلوسى تصفق أثناء خطاب الرئيس



ترامب أثناء خروجه من قاعة الكونجرس



ترامب أمام الكونجرس الأمريكى



ترامب فى الكونجرس



ترامب فى حديث مع أحد أعضاء الكونجرس



ترامب فى طريقه إلى قاعة الكونجرس وسط تصفيق من الأعضاء



ترامب مبتسما أثناء خطابه



ترامب ونائبه مايك بينس ونانسى بيلوسى



ترامب يخرج من الكونجرس



ترامب يصافح عضو بالكونجرس



ترامب يصافح نانسى بيلوسى



ترامب يوقع لأحد أعضاء الكونجرس



ترامب



جانب من الخطاب



جندى سابق يلقى التحية العسكرية للرئيس الأمريكى



رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى أثناء خطاب ترامب



عائلة الرئيس الأمريكى



عدد من عضوات الكونجرس



عضوات بمجلس النواب



عضوات ديمقراطيات بمجلس النواب



عضوة بالكونجرس تصفق للرئيس



مصافحات بين الرئيس وأعضاء الكونجرس