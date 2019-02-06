صور.. المرور يكثف الخدمات وسيارات الشفط لسحب مياه الأمطار بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، من انتشار الخدمات المرورية بكافة الشوارع والميادين، لمنع ظهور أى كثافات مرورية للسيارات، وسط مراقبة جميع المحاور بكاميرات لمتابعة الحالة المرورية على مدار الساعة، وتم رصد تراكمات مياه فى ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى التى دفعت بسيارات لسحب المياه.



تواجد الخدمات المرورية

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بميدان الشهيد هشام بركات، وعلى الفور تم التنسيق مع هيئة الصرف الصحى لانتقال سيارات لسحب المياه المتراكمة بالمكان، مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية بالمنطقة بناء على توجيهات اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور القاهرة.



عمليات شفط المياه