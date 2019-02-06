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صور.. الدفع بسيارات شفط مياه الأمطار من شوارع الزقازيق

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:59 م
صور.. الدفع بسيارات شفط مياه الأمطار من شوارع الزقازيق شفط مياه الامطار من شوارع الزقازيق
الشرقية – إيمان مهنى
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قال اللواء هشام الطويل رئيس مدينة الزقازيق بالشرقية ، لـ "اليوم السابع" إنه تم الدفع بـ 4 فناطس كبير على مستوى المدينة، و13 فى الوحدات المحلية التابعة للمركز، لشفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، وفرق من موظفى الكهرباء لمتابعة أعمدة الإنارة والتأكد من عدم تأثر الأمطار على التيار الكهربائى وتعرضه للماس حفاظا على حياة المواطنين، وتسهيل حركة المرور بالشوارع والتى تأثرت بسبب تراكم المياه نتيجة هطول الأمطار .

وكانت محافظة الشرقية قد تعرضت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لسقوط أمطاراً غزيرة، مما أدى إلى تجمع المياه بالشوارع فتحركت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لشفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع بإستخدام سيارات الكسح الخاصة برئاسة المركز والوحدات المحلية وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتخلص من مياه الأمطار لتسهيل حركة المواطنين وإيجاد السيولة المرورية.

شفط مياه الأمطار من شوارع الزقازيق (1)
شفط مياه الأمطار من شوارع الزقازيق

 

شفط مياه الأمطار من شوارع الزقازيق (3)
شفط مياه الأمطار من شوارع الزقازيق

 

شفط مياه الأمطار من شوارع الزقازيق (4)
شفط مياه الأمطار من شوارع الزقازيق

شفط مياه الأمطار من شوارع الزقازيق (6)

شفط مياه الأمطار من شوارع الزقازيق

 


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