video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صرف الجيزة: غرفة طوارئ مستمرة والدفع بـ40 شفاط للسيطرة على مياه الأمطار

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:21 م
صرف الجيزة: غرفة طوارئ مستمرة والدفع بـ40 شفاط للسيطرة على مياه الأمطار الدفع ب40 شفاط للسيطرة على مياه الامطار بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركه الجيزه لمياه الشرب والصرف الصحي، انعقاد غرفة الطوارئ المركزية منذ الأمس وتم نشر المعدات على المحاور والطرق الرئيسية وجوار الإنفاق للتعامل مع الأمطار بشكل فورى. 
 
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لـ""اليوم السابع"، أنه تم رصد عده تجمعات لمياه الامطار، وتم التعامل معها بطريق إسكندرية الصحراوي والواحات وأمام منطقه التجنيد وأسفل الدائري ومناطق اخرى، ولازالت حالة الطوارئ مستمرة حتى إشعار آخر من الأرصاد.
 
وأشار الى انه تم الدفع ب 40 شفاط للسيطرة على تجمعات المياه بالمناطق المذكورة، وانه هذه المعدات تتمركز بالمناق التى تتجمع بها المياه مثل الأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى. 
 
 
 
 
الدفع ب40 شفاط للسيطرة على مياه الامطار بالجيزة (1)
 

 

الدفع ب40 شفاط للسيطرة على مياه الامطار بالجيزة (2)
 

 

الدفع ب40 شفاط للسيطرة على مياه الامطار بالجيزة (3)
 

 

الدفع ب40 شفاط للسيطرة على مياه الامطار بالجيزة (4)
 

 

الدفع ب40 شفاط للسيطرة على مياه الامطار بالجيزة (5)
 

 

الدفع ب40 شفاط للسيطرة على مياه الامطار بالجيزة (6)
 

 

الدفع ب40 شفاط للسيطرة على مياه الامطار بالجيزة (7)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صرف القاهرة يدفع بـ 80 شفاط لشفط مياه الأمطار من الشوارع

الجيزة

اخبار الجيزة

الامطار

صرف الجيزة

الصرف الصحي




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة