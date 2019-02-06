صحة القليوبية تنظم 7 قوافل طبية لخدمة المناطق النائية خلال الشهر الجارى

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية يكثف خطة العمل للقوافل خلال شهر فبراير الجارى لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل لهذا الشهر بلغ 7 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف "الطباخ" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جاءت توزيعات القوافل الطبية على المحافظة على النحو التالى، قافلة طبية بقرية كفر ابو زايد بمدينة شبين القناطر 2-3 فبراير الجارى، و5 - 6 فبراير بعرب الحسانية بمدينة شبين القناطر، و9 - 10 فبراير بقرية المنيرة بمدينة القناطر الخيرية، و12- 13 فبراير بقرية البر الغربى بالقناطر الخيرية.

وتابع وكيل صحة القليوبية فى تصريحات خاصة، أن القوافل الطبية تواصل نشاطها 16-17 فبراير بقرية كوم الأحمر بمدينة شبين القناطر، و19- 20 فبراير بقرية طنط الجزيرة بطوخ، و23- 24 فبراير بقرية عرب الرواشدة بمدينة طوخ.