شرطة التموين تضبط 215 مخبز مخالف خلال 24 ساعة

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى ضبط (19) قضية "مواد بترولية، إسطوانات البوتاجاز"، وضبط (11) قضية دقيق مدعم وأقماح، وضبط (215) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (16) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (5) قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم ومقررات الصرف التموينية، وضبط (49) قضية فى مجال الغش الغذائى، وضبط (31) قضية فى مجال الغش التجارى.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (574) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

ونجحت شرطة التموين في ضبط (25) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها وضبط (21) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وضبط (4) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وضبط (4) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.