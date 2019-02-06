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سيدة تنتحل صفة شقيقتها وتستولى على شهادات إدخارية بربع مليون جنيه

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:32 ص
سيدة تنتحل صفة شقيقتها وتستولى على شهادات إدخارية بربع مليون جنيه المتهمة عقب القبض عليها
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط سيدة انتحلت شخصية شقيقتها واستولت على مبلغ مالى قيمة شهادات إدخارية خاصة بشقيقتها.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من"عزة ح" مقيمة بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة بقيام إحدى السيدات بانتحال شخصيتها والتوجه لفرع أحد البنوك بمنطقة الزيتون والاستيلاء على 260 ألف جنيه مصرى، قيمه شهادات إدخاريه خاصة بها بفرع البنك باستخدام بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمُبلغة.

ومن خلال البحث والتحرى تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالتنسيق مع مسئولى البنك من التوصل إلى أن مرتكبة الواقعة "حنان .ح" "شقيقه المُبلغة " ومقيمة بمنطقة عين شمس، سبق اتهامها والحكم عليها فى 9 قضايا " تبديد، ضرب، إتلاف، سرقة تيار كهربائى" إذ استغلت المتهمة طبيعة علاقتها بشقيقتها وعلمها بوجود شهادات إدخارية باسمها بالبنك وعقدت العزم على استهداف تلك الشهادات والاستيلاء عليها وما بها من أموال وقامت باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بشقيقتها بعد انتحال شخصيتها واستخدام تلك البطاقة (المزورة) بعد إرتدائها النقاب والتوجه للبنك منتحلة شخصية شقيقتها ومستغلة التشابه الشكلى بينهما وقامت بكسر الودائع والشهادات الإدخارية والحصول على قيمتها وقدرها 245 ألف جنيه بعد خصم تكلفة كسر تلك الشهادات قبل موعد إستحقاقها .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بمنزلها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة، حيث أودعت تلك المبالغ بحسابها البنكى بأحد البنوك، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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