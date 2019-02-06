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سقوط عاطل بحوزته 50 طربة حشيش وتاجر خردة لسرقته لوحات إرشادية بالإسكندرية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:25 م
سقوط عاطل بحوزته 50 طربة حشيش وتاجر خردة لسرقته لوحات إرشادية بالإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية، من إلقاء القبض على عاطل بمنطقة الذراع البحري بالعامرية، لاتجاره في المواد المخدرة، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.
 
وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات، تفيد قيام أحد العناصر الإجرامية النشطة، يدعى "يوسف.ع.ع" 24 عاما، عاطل، بترويج المواد المخدرة، بمنطقة الذراع البحري بالعامرية.
 
وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات مسكن المتهم، وألقي القبض عليه، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش تزن 12.5 كيلو جرام ومبلغ مالي، وأقر المتهم أمام ضباط المباحث، بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 
وفى السياق ذاته، ضبطت قوات الشرطة، تاجر خردة، بحوزته لوحات مرورية إرشادية، مستولى عليها من طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.
 
تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد ورود بلاغا بسرقة بعض العلامات الإرشادية الخاصة بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي.
 
جرى تشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه، وتوصلت جهود البحث، إلى حيازة تاجر خردة يُدعى "صافى.ر.ص" 28 عاما، للعلامات الإرشادية المُبلغ بسرقتها بمخزن خاص به كائن بجوار محل إقامته بمنطقة العامرية.
 
ألقي القبض على المتهم، وأرشد عن 9 أعمدة حديدية تستخدم لتثبيت العلامات الإرشادية، و8 لافتات إرشادية، تزن 1100 كيلو جرام، واعترف بقيامه بشرائها من بائعي الخردة المتجولين.
 
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العام التحقيق مع المتهم لتحديد القائمين بالاستيلاء على تلك العلامات الإرشادية من الطريق المُشار إليه.
 
 

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