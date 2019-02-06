سقوط شخص استولى على أموال من شبابين بزعم توظيفهما

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص ادعى نفوذاً مزعوماً واستولى على مبالغ مالية بدعوى قدرته على تعيين شخصين بإحدى الوظائف الحكومية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "بسام.م" مهندس ميكانيكى ومقيم بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وآخر، بتضررهما من " منصوف.ن" لطلبه مبلغ 50 ألف جنيه من الشاكيين بزعم قدرته على توفير فرصة عمل لهما بإحدى الوزارات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، والحصول منهما على مبلغ (20 ألف جنيه كمقدم للمبلغ المطلوب مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة.. إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المستولى عليه للشاكيين.

وبالفحص والتحرى، أسفرت التحريات عن قيام "منصوف.ن" كاتب بإحدى المصالح الحكومية التابعة لذات الجهة التى زعم قدرته على توفير فرص العمل بها، ومقيم بمنطقة الساحل بالقاهرة "انتهت خدمته فى عام 2016" مطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا، بطلب وأخذ مبلغ 20 ألف جنيه من أصل مبلغ 50 ألف جنيه من الشاكيين نظير إستغلاله نفوذاً مزعوماً لدى المسئولين بجهة عمله السابقة" لتعيين الشاكيين بوظيفة بها وعدم تنفيذ ذلك، ورفضه رد المبالغ المالية التى حصل عليها .

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة تم ضبط المتهم في قصر النيل.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.