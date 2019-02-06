سفير مصر بلبنان ينقل إلى الحريرى تهنئة الرئيس السيسى بتشكيل الحكومة الجديدة

بيروت (أ ش أ)

أكد سفير مصر لدى لبنان، نزيه النجارى، حرص القاهرة، على دعم لبنان، وتطوير أوجه الشراكة والتعاون بين البلدين.

وأضاف فى تصريح أدلى به عقب لقائه اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء- سعد الحريرى، رئيس الحكومة اللبنانية، أنه نقل إلى رئيس الوزراء اللبنانى تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية، على تشكيل الحكومة الجديدة، بعد جهد كبير بذله الحريرى، خلال الأشهر التسعة الماضية لتشكيلها.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات فى المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، حضر اللقاء قنصل مصر العام فى (بيروت) جواد سامى.

وأعرب السفير النجارى، عن تمنياته- باسم الحكومة المصرية- بالتوفيق لرئيس الحكومة اللبنانية، لما فيه خدمة مصالح لبنان وشعبه فى إطار من الوفاق الوطنى الذى يجمع القوى السياسية، وفى إطار من التوازن المنشود لتحقيق مصلحة البلاد واستقرارها.

وأكد- خلال اللقاء- دعم وحرص الحكومة المصرية على تطوير الشراكة بين البلدين، وذلك على نحو ما كان قد أكده وزير الخارجية سامح شكرى خلال زيارته للبنان، خاصة فى ظل تعدد المجالات التى تجمع بين البلدين لاسيما فى المجال الاقتصادى.