video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سفير اليابان بالقاهرة: وفد يضم 50 شركة يابانية كبرى يزور مصر مارس المقبل

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:05 ص
سفير اليابان بالقاهرة: وفد يضم 50 شركة يابانية كبرى يزور مصر مارس المقبل جانب من اللقاء
كتب -عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع السفير ماساكى نوكي، السفير اليابانى لدى القاهرة، وتاكاشى تسونامي، المدير العام لمؤسسة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) بالقاهرة، ويوشوفومى أومورا، المدير العام للوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) بالقاهرة، وأتسوشى هيراكوري، رئيس مؤسسة رجال الأعمال اليابانيين، وتوكوجى كوياما، رئيس الجانب اليابانى بمجلس الأعمال، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال، وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الياباني، وذلك بمقر الوزارة فى شارع عدلى.
 
وشهد الاجتماع بحث ترتيبات تنظيم المؤتمر المشترك لمجلس الاعمال ومنتدى الاستثمار المصرى اليابانى، مارس المقبل، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين والتوسع فى الاستثمارات، وسيشهد المؤتمر ورش عمل عن التطورات الايجابية فى بيئة الاستثمار فى مصر، وتطورات الأداء الاقتصادى، وورش عمل عن أهم القطاعات ذات الأولوية للاستثمار اليابانى فى مصر وقصص النجاح اليابانية على أرض مصر، بالاضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم اليابانيين.
 
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن التعاون الاقتصادى والتنموى بين مصر واليابان شهد طفرة خلال الأعوام القليلة الماضية، وإن التاريخ الكبير من العلاقات الاقتصادية والتقارب الثقافي، والتقارب الحالى بين القيادة السياسية فى البلدين لزيادة التعاون، نتج عنه قصص نجاح كبرى، خاصة فى مجال التعليم مثل (المدارس اليابانية)  والآثار مثل (المتحف المصرى الكبير). 
 
وطالبت الوزيرة الجانب اليابانى بالتوسع فى الاستثمار فى مصر، خاصة بعد التطور الكبير الذى شهدته بيئة الأعمال تشريعيا وتنفيذيا. 
 
وأعلن ماساكى نوكي، السفير اليابانى بالقاهرة، أن الوفد اليابانى الذى سيقوم بزيارة مصر مارس المقبل سيضم رؤساء وممثلى 50 من كبرى الشركات اليابانية، بالإضافة إلى ممثلى المؤسسات اليابانية المهتمة بدعم التعاون الاقتصادى والتنموى بين البلدين، ليتسنى لهم التعرف على أخر التطورات فى بيئة الاستثمار بمصر وللتعرف على فرص الاستثمار خلال زيارة  المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سحر نصر: توقيع 25 اتفاقية استثمارية وتجارية فى جميع القطاعات الحكومية

اليابان

سحر نصر

ابراهيم العربى

الشركات اليابانية




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة