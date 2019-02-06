وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - إن "الرؤوس التدريبية للصاروخ أصابت أهدافها بدقة في ميدان الرماية "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي قاطعة آلاف الكيلو مترات".

وأضافت أنه "تم إطلاق تدريب قتالي لصاروخ عابر للقارات، من منصة متحركة في مطار بليسيتسك الفضائي".

وأشارت إلى أن "الصاروخ مزود بقسم قتالي برؤوس متعددة أصابت أهدافها في المنطقة المحددة في حقل "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا".