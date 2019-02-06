رئيس هيئة الأوقاف منتقدًا الإيجار القديم: إيجار فيلا فى كفر الشيخ بـ8 جنيهات

كشف المهندس سيد سعد محروس، رئيس هيئة الأوقاف، عن وضع اللمسات النهائية لإعداد أطلس الأوقاف، الذى يضم حصرًا شاملًا وخريطة استثمارية لكل الأراضى المملوكة للهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة المساحة تمهيدًا لطرحها بنظام المشاركة فى الإيرادات على القطاع الخاص.

وأضاف محروس خلال لقائه بأعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال اليوم، أن جميع أراضى الأوقاف سيتم طرحها على المطورين من القطاع الخاص الذى سيحدد الأنشطة ذات العائد الاقتصادى الأكبر سواء فى المشاريع التجارية أو السكنية، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء طرح أراضى الهيئة بمحافظتى الإسكندرية وكفر الشيخ من خلال مزايدة علنية بعد طرح كراسة شروط خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن أصول الهيئة حاليًا تتعدى تريليونًا و37 مليار جنيه.

وأشار إلى أن جميع أراضى هيئة الأوقاف سيتم وضعها ضمن خريطة استثمارية يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضى على مستوى الجمهوية وذلك بعد إعادة تقيمها من لجنة متخصصة، لافتًا إلى أن الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة نجحت فى إزالة التعديات على أراضى الأوقاف على رأسها إزالة التعديات على أرض المعمورة بواقع 8 أفدنة، مشيرًا أنه يجرى حاليًا إنشاء مشروع سكنى بها بقيمة مليار و300 مليون جنيه.

وأضاف أنه تمت إزالة جميع التعديات ووضع اليد فى المشروع التجارى بـ"إدفو" بعد التواصل مع المحافظ وتخضع الأرض لإحدى الشركات، لافتا أنه بصدور رخص البناء وتحديد مدة عمل المشروع وسيتم بدء العمل مباشرة.

وقال إن هيئة الأوقاف تعمل ضمن خطة طموحة لتعظيم إيرادات الاصول العقارية من خلال تعديل قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أنه يوجد عدد كبير من العقارات والشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم لا تستفيد منها الهيئة وإيراداتها "بالمليم" ومنها على سبيل المثال فيلا بكفر الشيخ إيجارها 8 جنيه شهريًا فين حين تتعدى قيمتها التسويقية 400 مليون جنيه وهو ما يستدعى الانتهاء من تعديل قانون الإيجار القديم فى أقرب وقت حفاظًا على أصول وتعظيم إيرادات هيئة الأوقاف.

من جانبه قال أحمد عطية وكيل وزارة الأوقاف لشئون الاستثمار، إن الهيئة تمتلك محفظة أوراق مالية ممثلة فى أسهم فى بعض الشركات منها شركات ممثلة فى مجالس إدارات وبعضها مساهم فقط.

وأضاف عطية أن الهيئة بصدد عمل ممارسة لاختيار بعض من الشركات المتخصصة لإدارة محفظة الأوراق المالية الحالية، مشيرًا إلى أن خطة الهيئة لتعظيم وإدارة أصول الأوقاف من خلال التعامل مع 3 من مديري الاستثمار بواقع 200 مليون لكل مدير، وبعد مضى عام سيتم إعادة تقييم المديريين واختيار الأفضل لإدارة أكبر عدد من الأموال كما هو المتبع مع الأجهزة الحكومية مثل هيئة البريد والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي.

وأشار أنه تم الانتهاء مع إعداد كراسات الشروط لاختيار مديرى الاستثمار ويجرى حاليًا دراسة العقود فرديًا وقانونيًا تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة للبدء فى عمل ممارسة بغرض عمل محفظة مالية تدار من قبل إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

وأضاف أن الهيئة لأول مرة أعدت أطلس للأراضى التابعة للهيئة متضمنًا مكان ومساحات الأوقاف فى كل محافظة على هيئة خريطة استثمارية، مؤكدًا أنه بنهاية الشهر الجارى ستتاح جميع الأراضى سواء الفضاء والمتميزة بالإضافة إلى الأراضى التى تحتاج لعمل دراسات جدوى وأخرى ذات الجدوى الاقتصادية والمميزة.

وقال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد بالجمعية وعضو لجنة الاستثمار والشئون الاقتصادية لإدارة أموال هيئة الأوقاف المصرية، إن جميع الأراضى التابعة لهيئة الأوقاف والتى سيتم طرحها على القطاع الخاص فى الفترة المقبلة لا توجد بها أى مشاكل سواء من حيث الإزالات والتعديات ووضع اليد .

وأضاف فوزى أنه جارٍ حاليًا طرح كراسات الشروط للاراضى الفضاء والمميزة غير المستغلة تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص ودراسة العروض المقدمة، مشيرًا إلى أن جميع الأراضى سيتم طرحها بنظام المشاركة على إيرادات المشروع مثل نظم الشراكة المتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وستتم الطروحات على مستوى الجمهورية.