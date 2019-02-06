رئيس جامعة سوهاج يتابع فعاليات مشروع نقدر لتأهيل وتدريب الطلاب

كتب محمد عبد الرحمن

تابع اليوم، الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الدورات التدريبية مشروع نقدر والتي تستمر على مدار 5 أيام متتالية و تستهدف تأهيل 120 طالب وطالبة من مختلف الكليات للدفعة الاولى.

وخلال لقائه بالطلاب قال رئيس الجامعة أن طلاب مشروع نقدر سوف يشتركون في قوافل طبية تطلقها الجامعة للقرى الاكثر فقرا، كما وعد بتوفير معارض لتسويق المشروعات اليدوية للطلاب، بينما اوضح أن الدكتورة غادة عبدالرحيم سوف تكون عضوا أساسياً في مركز التاهيل والتدريب جاء ذلك بناء علي طلب الطلاب بتحويل مشروع نقدر الي مركز تدريبي، بينما اكد رئيس الجامعة ايضا علي دعم العديد من المشروعات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم مشروعات طلاب نقدر المشاركين في دورة مايكروسوفت، كما وعد ايضا بإقامة احتفالية كبرى لتخريج الدفعة الأولى.

كما أكد أن المشاركة في مثل هذه الدورات التدريبية تضيف قدر كبير من الخبرة والتعلم عن طريق التواصل والنقاش والتحاور وتبادل وجهات النظر واحترام الرأي والرأي الآخر، موضحاً سعى الجامعة لمد جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال والشركات الكبرى لتمكين الخريجين من التدريب وإتاحة الفرصة لممارسة العمل بداخلها.

وأشارت الدكتورة غادة عبد الرحيم مستشار رئيس الجامعة للتأهيل والتدريب ومؤسس مشروع نقدر أن المعسكر التدريبي لهذا الاسبوع يضم عدد كبير من المحاضرات وورش العمل التدريبية التي تدور حول الشباب وريادة الأعمال، فن تسويق المشروعات التنموية للقري الأكثر فقراً، التنمية الزراعية، إدارة الأزمات، بالإضافة إلى التوعية المالية، التخطيط الاستراتيجي وإعداد نموذج عمل تجاري، مضيفة أن الدورات يحاضر بها مايكل سيدروس ممثلا عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وشركة ميكروسوفت، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم، التجارة، الآداب والزراعة.

وفي نهاية اللقاء عقد رئيس الجامعة حوار مفتوح مع المتدربين، حيث قام الطلاب والطالبات بعرض مقترحاتهم وأفكارهم حول سبل التغلب على عدد من المشكلات التي تواجه قرى المحافظة، كما استمع إلى آراءهم وتقييمهم لفعاليات البرنامج التدريبي نقدر ومدى الاستفادة التي أحرزوها من خلاله.