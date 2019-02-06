رئيس جامعة بنها: إنشاء كلية للصيدلة سيساهم فى تخفيف الاغتراب للطلاب

القليوبية إبراهيم سالم

رحب الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشاء كلية الصيدلة بالجامعة.

واشار المغربى، إلى أن الكلية الجديدة الجارى انشائها تاتى ضمن خطة الجامعة لإنشاء تخصصات ومجموعة جديدة من الكليات الطبية بالجامعة التي تتوافق مع متطلبات القرن الواحد والعشرين وتتماشي مع متطلبات سوق العمل.

وأضاف المغربى، أن كلية الصيدلة بجامعة بنها ستعمل على تقليل اغتراب الطلاب الدارسين ليس فقط فى محافظة القليوبية ولكن لعدد كبير من المحافظات المجاورة بما يخفف الأعباء المالية على أولياء الأمور والطلاب.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد اعلن اليوم موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك بإنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها، على أن تطبق اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق على كلية الصيدلة الجارى انشاؤها.