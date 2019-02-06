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رئيس الوزراء يُكلف بالتنسيق بين الوزارات بشأن فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى

الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:39 م
رئيس الوزراء يُكلف بالتنسيق بين الوزارات بشأن فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الأربعاء، إلى الاستعدادات الجارية تحضيرا لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال هذا العام، مؤكدا على الأهمية التى توليها الدولة لهذا الحدث الهام، لا سيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي البعد الأفريقى فى سياسة مصر الخارجية أولوية متقدمة، ويسعى إلى تعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء فى قارتنا الأفريقية، وهو ما بات محل تقدير كبير من القادة والزعماء الأفارقة، مضيفا أن اهتمام مصر بالتعاون مع الأشقاء لا يقتصر على عام الرئاسة فحسب، لأن ما يربطنا بالقارة تاريخ طويل، وأواصر ممتدة، ومصير مشترك.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أهمية استمرار المتابعة والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لكافة الفعاليات والأنشطة التى ستتم اتساقا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مشددا فى هذا الصدد على حرص الدولة المصرية على الاستمرار فى مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الدول الأفريقية فى كافة المجالات، بما يسهم فى دفع عجلة العمل الأفريقى المشترك لآفاق أرحب، فضلا عند مختلف مبادرات التكامل الاقتصادى والإندماج الإقليمى، وتعزيز أدوات التجارة البينية بين دول القارة، وصولا لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية وبما يتفق مع أجندة التنمية فى أفريقيا 2063.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سعى مصر إلى تعزيز خطط التنمية فى ربوع القارة يأتى ضمن جهود تنفيذ أجندة التنمية فى أفريقيا 2063، بما يسهم فى مكافحة الفقر، ورفع معدلات التعليم، وتعزيز الرعاية الصحية، وزيادة فرص التدريب والتوظيف، والمساعدة فى رفع معدلات النمو، مع التركيز على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية التى تصب فى صالح الدول الأفريقية ومصر.

 


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